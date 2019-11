Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost pus vineri in libertate, aclamat la iesirea sa din inchisoare la Curitiba (sud) de o multime de militanti de stanga carora le-a promis "ca va continua sa lupte" pentru poporul brazilian, relateaza AFP, citata de AGERPRES. Luiz Inacio Lula…

- In trecut, presedintii argentinieni au facut din Brazilia vecina destinatia primei lor calatorii post-electorale. Relatiile dintre Argentina si Brazilia au devenit tensionate dupa alegerile din 27 octombrie, in timp ce presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat saptamana trecuta ca nu va participa…