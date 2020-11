Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii brazilieni l-au pus sub acuzare in mod oficial pe fiul cel mare al președintelui Jair Bolsonaro pentru delapidare, spalare de bani, deturnare de fonduri și constituirea unui grup infracțional organizat, transmite The Guardian, citat de hotnews . Procurorii din Rio de Janeiro au anunțat ca…

- Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro, 39 de ani, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, potrivit unei declaratii a purtatorului de cuvant a senatorului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.Flavio nu are simptome de COVID-19 si este acasa,…

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a amenintat cu bataia, duminica, un jurnalist care l-a intrebat despre cecuri de 22.000 de dolari pe care le-ar fi primit sotia sa din partea unui apropiat al familiei lor, aflat in centrul unei afaceri de presupusa deturnare de salarii, scrie AFP, conform…

