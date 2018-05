Brazilia: Curtea Supremă restrânge imunitatea parlamentarilor Parlamentarii brazilieni, judecati pana in prezent numai de Curtea Suprema (STF), vor putea fi convocati in fata tribunalelor de drept comun in majoritatea cazurilor, potrivit unei decizii a celei mai inalte instante a tarii, noteaza AFP. Decizia a fost luata in unanimitate de cei 11 magistrati. In Brazilia, "foro privilegiado" (privilegiul de jurisdictie) stipuleaza ca parlamentarii pot fi judecati numai de catre STF, evitand astfel tribunalele comune, ceea ce prelungeste considerabil procedurile. Pe viitor, se vor infatisa in fata STF numai in cazuri de delicte sau infractiuni legate de exercitiul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

