Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus cand se așteapta ca Romania sa atinga varful pandemiei de coronavirus și de cand vor putea vorbi romanii despre relaxare, in lupta cu COVID-19.

- Guvernul german a decis sa vina in ajutorul producatorilor de bere, in contextul pandemiei de coronavirus, oferindu-le posibilitatea sa amane plata taxei anuale pe bere, informeaza DPA."Pentru a imbunatati lichiditatea producatorilor de bere in situatia dificila actuala si a proteja locurile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi. „Este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii”,…

- Franta a anuntat vineri ca au loc discutii pentru ca membrii permanenti ai Consiliul de Securitate al ONU sa convina in cadrul unei videoconferinte pentru organizarea de discutii privind abordarea impactului epidemiei de coronavirus in zonele de conflict din lume, relateaza Reuters preluat de agerpres.…

- Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut luni incetarea imediata a focului in toate zonele de conflict din lume pentru a proteja comunitatile respective de pandemia COVID-19, transmit AFP, Reuters si DPA, citate de Agerpres. ''Furia cu care virusul se propaga arata ca razboiul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a afirmat, marti, ca nu se afla in "niciun fel de conflict" de interese, precizand ca exista o decizie in acest sens a Agentiei Nationale de Integritate. "Stiti...

- Laura Ștefan, un expert anticorupție care a lucrat, acum cațiva ani, la legea ANI ce reglementeaza incompatibilitațile demnitarilor și funcționarilor publici susține ca ministrul Costache nu se afla in conflict de interese, potrivit legilor in vigoare. Ea atrage atenția asupra unei modificari din Codul…

- Scandalul a inceput dupa ce ziarul Libertatea a dezvaluit ca ministrul Sanatații, Victor Costache, este platit de o clinica privata, in timp ce ia decizii care favorizeaza finanțarea spitalelor private. In luna noiembrie a anului trecut, ministrul Costache a introdus trei clinici private, printre…