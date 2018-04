Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care are de ispasit o pedeapsa de 12 ani si o luna de închisoare pentru coruptie, s-a predat Politiei, scrie Reuters. Lula a fost dus de politie în orasul sudic Curitiba, unde a fost judecat si condamnat la sfârsitul…

- Crystal Mason, in varsta de 43 de ani, susține ca nu si-a dat seama ca nu avea voie sa voteze in timp ce era eliberata conditionat, in urma unei infractiuni de frauda care a avut loc in 2012.

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli - transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne - in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin este creditat cu 69% din intentiile de vot la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, potrivit ultimului sondaj oficial autorizat inainte de scrutin, a anuntat luni institutul rus VTsIOM, relateaza AFP. 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Președintele american Donald Trump a recunoscut amestecul Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA in 2016, a informat secretarul de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, potrivit mass-media americane.Ea a spus ca Trump a afirmat deja acest lucru de mai multe ori, scrie paginaderusia.ro.

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…