Brazilia - Cel puţin 44 de morţi în urma unei furtuni violente O furtuna violenta, insotita de caderi record de precipitatii sub forma de ploaie, care s-a abatut incepand de joi asupra zonei de sud-est a Braziliei unde a provocat inundatii importante si alunecari de teren, a lasat in urma cel putin 44 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de AFP. In urma intemperiilor exceptionale, 19 persoane sunt in continuare date disparute - fata de 25 anuntate anterior - iar 12 au fost ranite si aproape 17.000 sunt sinistrate in cele 58 de municipalitati ale statului Minas Gerais. Decesele s-au produs in urma alunecarilor de teren sau a prabusirii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna violenta, insotita de caderi record de precipitatii sub forma de ploaie, care s-a abatut incepand de joi asupra zonei de sud-est a Braziliei unde a provocat inundatii importante si alunecari de teren, a lasat in urma cel putin 44 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, citate…

- O furtuna violenta care s-a abatut începând de joi asupra statului Minas Gerais din sud-estul Braziliei a adus cu sine cantitati record de precipitatii în anumite zone, provocând inundatii si alunecari de teren, care au facut cel putin 30 de victime si 17 disparuti, informeaza…

- O furtuna violenta care s-a abatut incepand de joi asupra statului Minas Gerais din sud-estul Braziliei a adus cu sine cantitati record de precipitatii in anumite zone, provocand inundatii si alunecari de teren, care au facut cel putin 30 de victime si 17 disparuti, informeaza AFP.

- O furtuna violenta care s-a abatut incepand de joi asupra statului Minas Gerais din sud-estul Braziliei a adus cu sine cantitati record de precipitatii in anumite zone, provocand inundatii si alunecari de teren, care au facut cel putin 30 de victime si 17 disparuti, informeaza AFP. Apararea Civila a…

- Cel putin 5 persoane au murit si alte 22 au fost ranite in urma unei tornade si puternicelor furtuni care s-au inregistrat in ultimele zile in estul Africii de Sud, au informat miercuri serviciile de urgenta citate de EFE. O tornada - un fenomen neobisnuit in zona - i-a surprins marti…

- Cel putin 42 de persoane au decedat in noaptea de luni spre marti in urma unei alunecari de teren care a afectat zeci de case din localitatea Bafoussam din vestul Camerunului, conform unui bilant actualizat anuntat de postul public de radio si citat miercuri de AFP potrivit Agerpres Tragedia a avut…

- Totodata, politia cauta la randul ei alte cateva zeci de persoane date disparute in orasul Bafoussam din vestul tarii. "Este evident ca va trebui sa le cerem oamenilor care sunt rezidenti in acest perimetru sa paraseasca zona, pentru ca regiunea este acum foarte periculoasa", a declarat Awa…

- Echipele de salvare din Camerun au cautat cu febrilitate eventuali supravietuitori sub daramaturile unor case prabusite in urma unei alunecari de teren, ce a fost provocata de ploi torentiale, care au facut cel putin 22 de victime, potrivit unor informatii si imagini transmise de postul national…