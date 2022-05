Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 22 de persoane au fost ucise marți intr-o noua operațiune sangeroasa a poliției intr-o favela din Rio de Janeiro, Brazilia, la un an dupa cea mai sangeroasa razie din istoria orașului, care s-a soldat deja cu 28 de morți. La pranz, bilanțul provizoriu al raidului din favela Vila Cruzeiro se…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 40 au fost ranite joi in bombardamente ruse intense asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, deja aproape incercuit de fortele Moscovei, a anuntat guvernatorul regional, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numeroase incendii sunt in curs in regiunea Krasnoiarsk (Siberia orientala), afectand aproape 200 de cladiri si provocand moartea a cel putin 5 persoane, au informat sambata autoritatile locale care au decretat starea de urgenta, relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Joi, 7 aprilie, Dmitri Peskov a vorbit despre tragedia pierderii militarilor ruși, morți in razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului vorbește despre „pierderi semnificative” in Ucraina, in urma conflictului armat ce a izbucnit intre Rusia și Ucraina in dimineața zilei de joi, 24 februarie.…

- Cel putin sase persoane au murit si alte noua au fost ranite intr-un atac armat care a avut loc in orasul Sacramento din statul american California, a anuntat duminica departamentul local de politie pe Twitter. "Politistii au identificat cel putin 15 victime intr-un atac, dintre care sase au murit",…

- Sapte spitale au fost distruse de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, a anuntat duminica seara, 13 martie, ministrul sanatatii din aceasta tara, Viktor Liasko.Aceste spitale ar trebui reconstruite complet dupa bombardamentele rusesti, a precizat oficialul.Alte peste 100 de unitati sanitare ar fi…

- Cel putin 20 de persoane au murit in inundatii care afecteaza de o saptamana coasta de est a Australiei, anunta marti autoritatile, dupa descoperirea corpurilor unei femei si unui barbat, la Sydney, unde erau asteptate noi inundatii din cauza unor ploi diluviene, iar aproximativ 60.000 de locuitori…

- Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua) Sunt anunțați primii morți in urma invaziei rusești masive care a avut loc in primele ore ale zilei de joi. Ministerul de Interne de la Kiev anunța 8 morți și 9 raniți in urma bombardamentelor Rusiei. Informația a fost transmisa de un consilier al…