Brazilia, cel mai mare număr zilnic de decese asociate COVID-19 Brazilia a inregistrat cel mai mare numar zilnic de decese asociate COVID-19 de la inceputul pandemiei, informeaza dpa. Datele de marti au indicat 1.641 de decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore. Anterior, recordul zilnic de decese provocate de noul coronavirus fusese de 1.595 pe 29 iulie, potrivit G4Media.ro Brazilia a inregistrat un total de 257.361 de decese asociate COVID-19 In total, tara a inregistrat un total de 257.361 de decese asociate COVID-19. Dupa recenzarea a circa 60.000 de cazuri noi marti, numarul total de contaminari a ajuns la 10,6 milioane. Doar Statele Unite si India… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

