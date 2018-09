Stiri pe aceeasi tema

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta în pozitia de arbitru într-un peisaj politic fragmentat, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Principalul candidat in alegerile prezidentiale din Brazilia, Jair Bolsonaro, a fost ranit in urma unui atac cu cutit, in timpul unei manifestatii din timpul campaniei electorale. Medicii si oficiali ai spitalului din Brazilia care se ocupa de Bolsonaro spun ca pacientul s-a aflat intr-o prima faza…

- Reprezentanti social-democrati si conservatori de seama din Germania au facut apel luni la supravegherea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), dupa ce unii dintre liderii formatiunii au participat la manifestatiile gruparii anti-islam PEGIDA, relateaza luni agentia Reuters.…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) a acuzat Uniunea Crestin-Sociala (CSU), partidul bavarez partener al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, ca ii copiaza linia dura cu privire la migranti, deoarece partidele se lupta pentru voturi inainte de alegerile…