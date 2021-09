Manifestatii in sprijinul lui Jair Bolsonaro sunt prevazute marti cu ocazia unei sarbatori nationale cu risc ridicat in sute de orase ale Braziliei, dar si ale opozitiei dornice sa-l frustreze pe presedintele tarii de o demonstratie de forta, comenteaza AFP.



Cum se va desfasura Ziua Independentei in acest an este greu de anticipat. Presedintele, pe care scaderea in sondaje il impinge sa isi remobilizeze baza, a promis ca multimi "uriase" de oameni vor veni sa il sustina.



Foto: 9c) Joedson Alves/EPA

Dar opozantii sai vor iesi si ei pe strada pentru…