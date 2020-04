Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a numit in functia de ministru al justitiei pe Andre Mendonca, dupa demisia de vineri a lui Sergio Moro, care l-a acuzat pe seful statului de ''ingerinte politice'' in probleme judiciare, transmite Reuters.



Mendonca, in varsta de 47 de ani, a fost anterior procuror general al Braziliei si, la un moment dat, a fost luat in considerare pentru a fi numit la Curtea Suprema.



In calitate de procuror general, Mendonca este creditat cu recuperarea a circa 7,5 miliarde de reali (1,33 miliarde de dolari) de la companii acuzate…