- Brazilienii au ieșit in strada in mai multe orașe ale țarii, pentru a cere punerea sub acuzare președintelui de extrema-dreapta Jair Bolsonaro, a carui popularitate s-a prabușit dramatic in ultimele saptamani ca urmare a unor scandaluri de corupție și dupa gestionarea dezastruoasa a pandemiei de Covid care…

- Zeci de mii de brazilieni au iesit sambata in strada, cerand destituirea presedintelui Jair Bolsonaro pentru gestionarea crizei sanitare, in contextul in care bilantul pandemiei depaseste jumatate de milion de morti, potrivit corespondentilor agentiei France Presse, citați de Agerpres. Manifestantii…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a intensificat în ultimele saptamâni atacurile împotriva sistemului de vot electronic în vigoare din 1996, punând la îndoiala organizarea alegerilor prezidențiale din 2022 și deschizând calea pentru contestarea votului în…

- Jair Bolsonaro, președintele Braziliei, a fost internat intr-un spital in urma unor sughituri cronice care dureaza de zece zile, a relatat presa straina. La un moment dat, a fost luata in calcul operarea lui de urgența.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a intretinut vineri indoiala cu privire la organizarea alegerilor prezidentiale in 2022, in cursul carora spera sa fie reales, afirmand ca ele nu vor avea loc daca nu va fi autorizat votul cu buletine hartie, relateaza AFP. Afirmatia a starnit imediat un val critici…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a condus de curand o coloana de peste o mie de motocicliști, susținatori ai sai, care a traversat orașul Rio de Janeiro, incalcand astfel restricțiile impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului. Ppotrivit BBC, mii de persoane, purtand culorile galben și…

- Doar 24% din brazilieni cred ca administrația președintelui Jair Bolsonaro se descurca „bine” sau „foarte bine”, popularitatea acestuia scazând la cel mai redus nivel dupa o prabușire de 30% fața de luna martie, relateaza Reuters.Bolsonaro a fost amplu criticat…

