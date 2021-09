Manifestatiile prevazute la 7 septembrie vor reprezenta un "ultimatum" pentru doi judecatori ai Curtii Supreme cu care Jair Bolsonaro se afla intr-o lupta politica de mai multe saptamani, a avertizat vineri presedintele brazilian, noteaza AFP. Liderul de extrema dreapta va participa la aceste manifestatii in sprijinul guvernului sau, sperand sa fie masive marti in toata tara cu ocazia zilei nationale, o tentativa de demonstratie de forta in plina criza institutionala. "Nu putem admite ca una sau doua persoane sa faca uz de puterea lor pentru a duce tara intr-o alta directie", a declarat Jair Bolsonaro…