- Președintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat, joi, ca este „sigur” ca fostul șef al statului, Jair Bolsonaro, este creierul atacului asupra cladirilor guvernamentale din Brasilia, la 8 ianuarie, și ca, astfel, acesta incearca sa dea o „lovitura de stat”. „Astazi sunt conștient și o…

- In cursul unei vizite la Brasilia, care marcheaza o restabilire a relațiilor dintre Germania si Brazilia, cancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca este incantat de revenirea Braziliei pe scena mondiala, o data cu alegerea președintelui Luiz Inacio Lula da Silva, scrie Rador. Fii la…

- Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a declarat joi ca banuiește ca susținatorii infocați ai lui Jair Bolsonaro, din randul personalului prezidențial, au facilitat intrarea insurgenților care au luat cu asalt cladirea, pe 8 ianuarie, refuzand sa accepte infrangerea fostului șef de stat…

- Un fost comandant al poliției militare, un fost șef al securitații publice din Brazilia, și alți „responsabili pentru actele și omisiunile” care au dus la revolte din 8 ianuarie au fost arestați de procuratura generala din Brazilia, relateaza BBC . Colonelul Fabio Augusto, comandantul poliției militare,…

- Acesti partizani ai fostului presedinte conservator Jair Bolsonaro, care nu recunosc victoria in alegeri a actualului presedinte progresist Luiz Inacio Lula da Silva, au fost arestati dupa ce, incercuiti de armata si politie, au demontat pasnic tabara in care se refugiasera.Potrivit Ministerului Justitiei,…

- Președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a promis ca ii va pedepsi pe susținatorii fostului lider al țarii, Jair Bolsonaro, dupa ce aceștia au luat cu asalt Congresul, palatul prezidențial și Curtea Suprema La doi ani dupa asaltul asupra Capitoliului in Statele Unite, un atac similar a avut…

- Responsabili ai Uniunii Europene au condamnat duminica invazia de catre sute de partizani ai fostului presedinte brazilian de extrema dreapta Jair Bolsonaro a institutiilor politice la Brasilia, exprimandu-si "sprijinul deplin" pentru presedintele Luiz Inacio Lula da Silva, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Presedintele…

- Presedintele ales al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a spus, marti, despre seful de stat in exercitiu, Jair Bolsonaro, ca este "fascist" si l-a acuzat ca incurajeaza proteste violente - cum au fost luni seara in capitala Brasilia - in incercarea de a se agata de putere, relateaza AFP, citat…