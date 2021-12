Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat in urma intemperiilor care au lovit statul brazilian Bahia (nord-est), ridicand la 18 numarul deceselor inregistrate de la inceputul lui noiembrie in regiune, unde 58 de municipalitati au fost inundate, iar 35.000 de persoane stramutate, au anuntat duminica autoritatile locale,…

- Cinci persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite cu focuri de arma in timp ce sarbatoreau Craciunul pe un teren de fotbal din orașul Fortaleza, din nord-estul Braziliei, potrivit Secretariatului de Securitate Publica a statului Ceara. Potrivit biroului de presa al agenției, trei persoane au…

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata vineri dimineata in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale care au lovit orasul Erbil din regiunea autonoma Kurdistan, aflata in nordul Irakului, conform unui nou bilant oficial, informeaza AFP. "Bilantul se ridica in prezent la 11 morti,…

- Bilantul se ridica in prezent la 11 morti, dupa ce protectia civila a descoperit trei cadavre ale unor persoane date disparute, luate de ape, printre care un cetatean filipinez si unul turc, a declarat pentru AFP Nabaz Abdelhamid, responsabil administrativ local.Inundatiile au afectat suburbiile de…

- Bilantul in urma ploilor abundente care au afectat in ultimele trei zile statul Nepal unde au declansat alunecari de teren si viituri a crescut la 77 morti, miercuri, dupa ce salvatorii au recuperat alte 34 de cadavre, au anuntat autoritatile, informeaza Reuters. Douazeci si patru de decese…

- Shanxi, o provincie in general ferita de ploi abundente, a primit saptamana trecuta, pe parcusul a cinci zile, o cantitate de precipitatii de trei ori mai mare decat media pentru intreaga luna octombrie."Cincisprezece persoane au murit ca urmare a dezastrului si trei sunt inca date disparute", a declarat…

- Bilantul victimelor in urma naufragiului unei ambarcatiuni improvizate pe fluviul Congo la inceputul acestei saptamani se ridica la peste 100 de morti si persoane date disparute, relateaza sambata AFP, citand autoritati locale din Republica Democrata Congo (RDC). Cincizeci si unu de trupuri au fost…

- Un cutremur puternic a zguduit, joi, 8 octombrie, provincia pakistaneza Balochistan. Cel puțin 20 de persoane au murit, iar peste 150 au fost ranite in capitala Quetta, relateaza BBC . Bilanțul seismului, a carui magnitudine inițiala a fost estimata la 5,7 grade, dar a fost ridicata la 5,9, ar putea…