- Treisprezece persoane si-au pierdut viata si alte 45 au fost date disparute in urma ploilor torentiale care au cazut in regiunea de coasta Baixada Santista, din statul brazilian Sao Paulo, au anuntat marti autoritatile locale, citate de dpa. Circa 200 de persoane au fost nevoite sa-si…

- Cel putin patru persoane au murit in statul Rio de Janeiro din cauza ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat luni autoritatile braziliene, citate de AFP. Cele patru victime au fost electrocutate, s-au inecat sau au pierit ingropate in urma alunecarilor de teren,…

- Inundatiile devastatoare si alunecarile de teren au provocat moartea a cel putin 56 de persoane in sud-estul Braziliei, potrivit unui nou bilant publicat marti de agentia nationala de presa Agencia Brasil, relateaza dpa potrivit Agerpres. In statul Minas Gerais si-au pierdut viata 47 de persoane,…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Taifunul Phanfone, care s-a abatut in ziua de Craciun asupra statului Filipine, a facut 41 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, in contextul in care zeci de mii de localnici au fost evacuati...

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata intr-o alunecare de teren provocata de ploile torentiale in estul Republicii Democrate Congo (RD Congo), a declarat joi un oficial local, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Alunecarea de teren s-a produs joi dimineata in orasul Bukavu din provincia Kivu de…