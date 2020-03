Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au cazut in regiunea de coasta Baixada Santista, din statul brazilian Sao Paulo, a crescut la 27, iar 43 de persoane sunt date disparute, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA, potrivit Agerpres.Serviciul…

- Bilantul deceselor in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au cazut in regiunea de coasta Baixada Santista, din statul brazilian Sao Paulo, a crescut la 27, iar 43 de persoane sunt date disparute, au anuntat joi autoritatile locale, transmite agerpres.ro.

- Bilantul deceselor in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au cazut in regiunea de coasta Baixada Santista, din statul brazilian Sao Paulo, a crescut la 27, iar 43 de persoane sunt date disparute, au anuntat joi autoritatile locale, citate de DPA. Serviciul de protectie civila…

- Echipele de salvare, care au muncit toata noaptea, au reușit sa salveze 45 de persoane de sub daramaturi, au anunțat duminica autoritatea turca pentru intervenție in caz de dezastru, dupa cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade care a afectat Turcia, soldat cu 35 de morți și peste 1.600 de raniți,…

- Autoritatile australiene au facut apel joi la o noua evacuare in masa in regiunile intens populate din sud-estul tarii dupa revenirea temperaturilor caniculare care au alimentat incendiile de vegetatie care ameninta mai multe localitati si comunitati, informeaza Reuters. ''Daca…

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA. Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Taifunul Phanfone, care s-a abatut in ziua de Craciun asupra statului Filipine, a facut 41 de morti, au anuntat duminica autoritatile locale, in contextul in care zeci de mii de localnici au fost evacuati in adaposturi de urgenta, informeaza AFP potrivit Agerpres Taifunul a parasit teritoriul filipinez…