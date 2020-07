Brazilia: Bilanţul deceselor a urcat la 90.134 Brazilia, a doua tara in clasamentul celor mai afectate state din lume de pandemia de coronavirus dupa Statele Unite, a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 69.074 de cazuri noi si 1.595 de decese asociate maladiei COVID-19, cifre care reprezinta noi recorduri zilnice, informeaza Ministerul brazilian al Sanatatii, citat joi de EFE, scrie agerpres.ro . In cel mai recent buletin epidemiologic, guvernul brazilian a informat ca numarul total al infectarilor confirmate a ajuns la 2.552.265, depasind astfel pragul de 2,5 milioane, in timp ce bilantul deceselor a urcat la 90.134, depasind pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

