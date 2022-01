Brazilia anunță că fotbaliștii nevaccinați anti-Covid-19 nu vor mai putea juca în campionatele interne Federația Brazilia de Fotbal (CBF) a anunțat, vineri, ca jucatorii trebuie sa fie vaccinați anti-Covid pentru a putea juca în sezonul actual al campionatelor interne.



CBF a declarat ca este în constanta colaborare cu autoritațile sanitare și a trimis cluburilor o lista cu noile reguli impuse. Una dintre acestea se refera la obligativitatea vaccinarii anti-Covid pentru a permite jucatorilor sa evolueze în campionatele interne.



Cele patru divizii naționale braziliene încep în a doua saptamâna a lunii aprilie, conform Reuters.



