Stiri pe aceeasi tema

- Deoarece epidemia a escaladat dupa 14 martie, Anglia și Țara Galilor au inregistrat cu aproximativ 54.000 de decese mai multe decat media din ultimii cinci ani, semnificativ mai mult decat cele atribuite prin diagnostiv SARS-CoV-2. Este posibil ca unele decese legate de Covid-19 sa nu fi fost inregistrate,…

- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu peste 280.000 de morti in lume, dintre care aproape 85% in Europa si in SUA, de la aparitia sa in China in decembrie anul trecut, potrivit unui bilant intocmit de AFP din surse oficiale pana duminica, la ora 16.35, conform agerpres.ro. In total au fost inregistrate…

- Oricat de rau este coronavirusul și boala COVID-19 pe care o provoaca, avertismentele cresc in ceea ce privește o amenințare mult mai mare, cu potențialul de a ucide 90% din populația Statelor Unite, potrivit unei analize www.washingtonexaminer.com/, citate de financialintelligence.ro. “Am vazut acest…

- Primul ministru britanic nu se va intoarce inca la serviciu și se va continua sa se recupereze dupa infecția cu COVID-19, scrie The Guardian. Boris Johnson a postat un videoclip pe Twitter, laudand publicul larg pentru ca a respectat masurile de blocare și personalul care l-a ingrijit atunci cand „lucrurile…

- New York a inregistrat, joi, recordul de decese cauzate de coronavirus pentru o a treia zi la rand. Guvernatorul Andrew Cuomo a anunțat in cadrul conferinței sale zilnice, ca 799 de locuitori au murit din cauza virusului, ceea ce a crescut numarul total de decese ale statului la 7.067, scrie The Guardian.…

- COVID-19. Ministerul Sanatatii de la Paris anunta ca 5.091 de decese au fost consemnate in unitatile spitalicesti, in timp ce 1.416 in azilele de batrani. Secretarul de stat Jerome Salomon a declarat ca "niciodata in Franta nu au fost atat de multi bolnavi in acelasi timp la Terapie Intensiva, pentru…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns, vineri, la 457, in crestere cu 35 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. Ungaria are 623 de imbolnaviri confirmate, 26 de decese și aproape 18.000 de teste efectuate. Serbia…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…