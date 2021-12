Stiri pe aceeasi tema

- Ocolul Silvic Maneciu mai are inca disponibili, pentru cei care au lasat pe „ultima suta de metri” cumpararea unui pom de iarna, pentru Sarbatori, puieti ornamentali. Dupa cum ne-a precizat inginerul Victor Ciomag, ofertele le reprezinta Bradul argintiu ( Abies concolor), pretul putand ajunge, in functie…

- Daca inca nu v-ati impodobit bradul de Craciun sau inca nu l-ați achiziționat, trebuie sa stiti ca Ocolul Silvic Vidraru este singurul din municipiul Curtea de Arges care comercializeaza brazi de toate marimile. Acesta scoate la vanzare din productia interna (pepiniera proprie) specia brad (abies alba)…

- Cei doi soți au pus mare preț pe diversitatea decorațiunilor pe care le-au inșirat peste tot prin casa.Prin urmare, niciun brad nu seamana cu altul, iar podoabele nu lipsesc nici macar din... baile locuinței.Cuplul a reușit sa doboare recordul anterior. Anul trecut, soții au reușit sa decoreze doar…

- In perioada sarbatorilor de iarna, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva ofera spre vanzare 33.996 de pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltați din culturi specializate din pepinierele silvice proprii. 22.551 sunt din specia brad și 11.445 fiind din specia molid sau alte specii de rașinoase.…

- Nivelul de rezervare pentru perioada de Craciun si Revelion a ajus, pana in prezent, la circa 70%, fata de numai 25-30% in aceeasi perioada a anului trecut, iar Sinaia, Poiana Brasov, Egiptul si Bulgaria sunt cele mai cautate destinatii, arata un studiu al touroperatorului IRI Travel.

- Magia sarbatorilor de iarna e tot mai aproape, iar primii pomi de Craciun au aparut deja in piete. Cei care vor un brad natural de care sa se bucure mult timp dupa Craciun, pot opta pentru pomii in ghiveci.Grigore Sirbu aduce brazi de la pepiniera pe care o are la Briceni.

- Primaria Municipiului Arad se pregatește pentru o noua ediție a Targului de Craciun care-și va deschide porțile in data de 4 decembrie. Deși prin vara analiza cumpararea unui brad artificial, primarul Calin Bibarț anunța acum ca aradenii vor avea parte și anul acesta de brazi naturali, care vor fi amplasați…

- Inca nu se știe daca la Targul de Craciun din Timișoara se va putea intra și fara certificat verde, iar cei care se ocupa de organizarea acestuia nu reușesc sa faca lumina in acest caz. Mai mult, a fost anunțat faptul ca Timișoara va avea un brad artificial din Olanda, dar nu ne spune nimeni daca exista…