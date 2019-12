Brazi confiscați de jandarmii din Câmpeni Jandarmii din Campeni „au stricat planurile” unei persoane care transporta ilegal 50 de brazi in valoare totala de 1.500 de lei, cu ajutorul unei caruțe. Barbatul a fost descoperit ieri 12 decembrie, a.c., in zona localitații Valea Bistrii in urma unei patrule intercomunale desfașurate de un echipaj de jandarmi, pe un drum forestier. In urma verificarilor efectuate de jandarmi, barbatul in varsta de 46 de ani, din localitatea Tomușești, județul Alba nu deținea documentele de proveniența a brazilor, iar materialul lemnos nu era marcat cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevazut de normele… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

