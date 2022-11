Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an la rand, organizatorii UNTOLD participa la evenimentul de la Muzeul Național de Arta al Romaniei cu un brad special, cu ajutorul caruia sa ofere zambete, bucurie și magie tuturor copiilor.

- In urma cu puțin timp, au inceput pregatirile de Craciun la Casa Alba. In acest fel, familia Biden a ales deja pomul de sarbatori de anul acesta. Bradul va fi unul de culoare verde albastrui. Pomul va avea o greutate de o tona. Mai mult de atat, acesta face parte dintr-o specie rara de brad, asta pentru…

- Magia sarbatorilor se simte deja in casele vedetelor, chiar daca ne desparte mai bine de o luna pana la Craciun. Carmen de la Salciua este printre cei care au impodobit deja bradul, iar fanii au fost curioși sa afle de ce a luat aceasta decizie atat de devreme. Artista a oferit raspunsul pe rețelele…

- Tradiționalul brad de Craciun din New York a fost instalat in Rockefeller Center, iar organizatorii se pregatesc pentru evenimentul din 30 noiembrie, cand se vor aprinde cele 50.000 de luminițe. Bradul din acest an are o inalțime de 25 metri. Aprinderea luminițelor din bradul din fata Centrului Rockefeller…

- Pregatirile pentru sarbatorile de iarna sunt in toi in municipiul Suceava, unde, pe langa instalațiile ornamentale care au fost deja amplasate pe artera principala, in parcul de langa Policlinica și pe esplanada, a fost adus miercuri seara și bradul de Craciun.Pe langa montarea sa in locul ...

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Fuego a marturisitca și-a impodobit bradul. Din ce motiv a inceput indragitul artist sa se pregateasca pentru Craciun din luna noiembrie? Cantarețul are planuri mari pentru sarbatori. Iata ce a dezvaluit.

- Sarbatorile se apropie cu pași repezi și este timpul sa te gandești la bradul de Craciun. De ce? Pentru ca bradul este elementul central și cel mai spectaculos al intregului decor de iarna. Prin urmare, merita sa alegi cel mai frumos brad de Craciun care va fi cel mai bine prezentat intr-o camera data…

