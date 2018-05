"M-am impiedicat cand am intrat in studio și i-am zis ca ma marit. Sunt sigura ca ma va surprinde la momentul potrivit cu ceva foarte frumos... Nu am nici un inel inca. Iubitul și fiica mea se ințeleg foarte bine, locuim impreuna și au o relație extraordinara. Sunt oameni care fac sacrificii enorme ca sa fie alaturi de persoane pe care o iubesc. Ne dorim copii. Eu imi doresc trei copii in total. Nu știu cum vom face avand in vedere ca am o cariera.

Am remarcat in primul rand șosetele lui. El este perfect din toate punctele de vedere. Cred ca sunt la fel, dar totuși sunt mult mai calda…