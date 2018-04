Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o saptamana in care juratii au fost extrem de exigenti cu concurentele, acestea cauta sa demonstreze ca fiecare isi merita locul in aceasta competitie, scrie wowbiz.ro. Asa cum ne-am obisnuit, zilnic, in Atelierul de croitorie "Bravo, ai stil! All Stars", paseste cate o concurenta, desemnata…

- De la o editie la alta, juratii au asteptari tot mai mari de la competitoare, diversitatea si perseverenta stilistica fiind cuvintele de ordine in aceasta competitie, scrie wowbiz.ro. Nu toate concurentele reusesc, insa, sa se ridice la asteptarile juratilor, iar pentru una dintre fostele…

- "BRAVO, AI STIL! ALL STARS". Sambata seara, concurentele au intrat in lumea minunata a filmului muzical prin intermediul ținutelor și al momentelor artistice, insa unele dintre acestea nu au respectat tema Galei. "BRAVO, AI STIL! ALL STARS". De data aceasta, Marisa nu a reușit sa impresioneze…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D: Bonnie Tayler, Cutting Crew, Gloria Gaynore, Withney Houston, sau Prince sunt doar cateva dintre starurile care-și vor face simțita prezența, prin intermediul concurentelor, sambata seara, 10 martie. BRAVO, AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D:…

- BRAVO, AI STIL! ALL STARS 2018: In gala desfașurata sambata, 17 februarie, nu a fost eliminata nicio concurenta. Decizia a fost luata ținand cont de faptul ca juriul nu a fost in formula completa - a lipsit Catalin Botezatu pentru ca se afla la un eveniment important programat cu mult timp in urma.…