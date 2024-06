Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Romano-Moldo-German „Dumitru Dorin Prunariu” din Nurnberg, Germania, a reusit sa intre de doua ori in Cartea Recordurilor pentru cel mai lung brau romanesc confectionat in trei luni, care masoara 1.667,41 de metri si pentru cel mai greu brau, care a cantarit 70 de kilograme. Citește…

- Eveniment special, ieri, pentru romanii din Nurnberg și nu numai. A fost prezentat, in orașul german, cel mai lung brau romanesc, a carui masurare a durat mai bine de trei ore. Braul a fost confecționat din bucați trimise de romani din toate colțurile lumii. Cerințele erau ca aceste piese sa fie realizate…

- Centrul cultural"Dumitru Dorin Prunariu" din Nurnberg, Germania, a reusit sa intre de doua ori in Cartea Recordurilor pentru cel mai lung brau romanesc confectionat in trei luni, care masoara 1.667,41 de metri si pentru cel mai greu brau, care a cantarit 70 de kilograme, conform Agerpres.

- Cel mai lung brau romanesc din lume, care candideaza pentru includerea in Cartea Recordurilor, va fi prezentat duminica, in orasul german Nurnberg. Initiativa apartine romanilor din oras, iar organizatorii spera ca lungimea braului sa ajunga la 1 km. De la sfarsitul lunii februarie, de cand s-a inceput…

- Un turdean a filmat azi o nunta tradițional-populara, cu un alai care a incins o petrecere ad-hoc, chiar in fața blocului cu Saramona, de pe strada Libertații din Turda. Nuntașii au incins și o hora ”cu strigaturi”, in acordurile unui acordeonist și a toboșarilor. Poti scrie si TU la Stirea Cititorului!…

- Cel mai lung brau romanesc din lume, care candideaza pentru includerea in Cartea Recordurilor, va fi prezentat in centrul orasului Nurnberg in data de 23 iunie, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, coordonatoarea Asociatiei "Dacia e.V. Germania" si a Centrului Cultural Romano-Moldo-German "Dumitru Dorin…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, in mesajul de Paste, ca aceasta sarbatoare este ”o celebrare a comuniunii, care ne indeamna la solidaritate si grija fata de aproapele nostru”. ”Invatamintele crestine ne amintesc ca impreuna putem sa depasim greutatile vietii si ne dau speranta intr-un viitor mai bun”,…

- Sarbatoarea Invierii Domnului Cristos, Sfintele Paști, ne deschide inimile spre iubire, credința si iertare, afirma premierul Marcel Ciolacu, pe Facebook, in mesajul transmis cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de creștinii romano-catolici, reforma