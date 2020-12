Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. Rezultatele obtinute la nivelul judetului Alba, in perioada 07 –11.12.2020, in activitatea de control, sunt redate…

- Numarul contractelor de munca incetate incepand de pe 16 martie, data la care a debutat starea de urgenta in Romania, a ajuns la aproape 1,75 milioane de persoane, conform datelor oferite de Inspectia Muncii, la solicitarea ZF. Spre comparatie, Inspectia Muncii, institutie din subordinea Ministerului…

- Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale activitatii inspectoratului il reprezinta combaterea muncii nedeclarate, in vederea descurajarii si a diminuarii acestui fenomen care,…

- de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/2020 Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfasurat, in saptamana 12- 17 octombrie 2020, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 2.638.600 de lei, din care 2.407.100 de lei pentru nerespectarea prevederilor…

- Aceasta spune ca Inspecția Muncii trebuie desfiintata si reinfiintata cu o alta organigrama, iar angajații care ocupa posturi cheie trebuie sa conduca alți subordonați numai dupa ce au dat concurs. Ministrul se plange și ca inspectorii au ignorat ordinul de a face mai multe controale la angajatorii…

