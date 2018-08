Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo este neinvinsa in ultimele noua meciuri din Liga 1, avand sapte victorii si doua remize, in timp ce ardelenii au pierdut doar de doua ori pe teren propriu, in rest bilantul aratand cinci victorii si trei rezultate de egalitate. De asemenea, cei doi antrenori Teja si Bratu...

- Florin Bratu are o ambiție in plus sa bata Gaz Metan, echipa unde Cristi Pustai e director tehnic. In urma cu mulți ani, Profesorul l-a trecut pe "Bratone" pe linie moarta cand acesta juca la Mediaș. Dinamo spera sa continue startul bun de campionat și luni, in deplasarea de la Mediaș. "Cainii" au luat…

- "Cainii" mizeaza la mijloc pe o tripleta de forța Hanca - Mahlangu - Nistor, dar daca unul dintre aceștia lipsește, Bratu nu are variante, soluțiile fiind puști reprofilați care n-au confirmat unde au fost imprumutați. ...

- Sergiu Popovici este oficial cel de-al treilea transfer reușit al lui Dinamo in aceasta vara. Fundașul a plecat ieri cu echipa in cantonamentul din Polonia, așa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Fotbalistul s-a alaturat deja lotului, imediat dupa ce a semnat contractul valabil pentru doua sezoane. Popovici…

- Sergiu Popovici este cel de-al treilea transfer al roș-albilor, fundașul stanga plecand azi cu echipa in cantonamentul din Polonia, așa cum a anunțat Gazeta Sporturilor. Fotbalistul s-a alaturat lotului, el a devenit liber de la 1 iulie, dupa ce i-a expirat contractul cu Gaz Metan. "Asa cum am spus,…

- Cu jucatori precum Robert Moldoveanu, Ricardo Grigore, Ion Gheorghe și Liviu Gheorghe in primul "11", Dinamo a fost surclasata in finala Ligii Elitelor U19 de Viitorul, scor 0-4. Ion Gheorghe (18 ani) a fost titular astazi, insa a facut un meci extrem de modest. Fotbalistul debutat la prima echipa de…

- Florin Bratu a susținut o conferința de presa inaintea partidei cu Concordia Chiajna de maine, de la 21:45, și a anunțat ca are trei absențe importante, insa spune ca pe teren va reveni Robert Moldoveanu. "Chiajna e o surpriza. Pare ca de la venirea lui Ionuț Badea echipa, din punct de vedere defensiv,…

- Ce fotbaliști ii propune Florin Bratu lui Cosmin Contra. Antrenorul echipei Dinamo sustine ca are in lot jucatori care pot fi selectionati la loturile nationale ale Romaniei. “Daca atunci cand am venit am zis ca jucatorii au un nivel scazut, acum spun ca o parte dintre ei arata o forma foarte buna,…