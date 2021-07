Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Muncii a derulat peste trei milioane de controale, a dat milioane de sanctiuni si a cercetat 115.799 de accidente de munca, in cei 22 de activitate, arata datele prezentate de inspectorul general de stat Dantes Nicolae Bratu, cu ocazia Zilei Inspectiei Muncii.

- In cursul lunii iunie 2021, inspectorii de munca din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 155 controale, din care 80 controale in domeniul relațiilor de munca (RM) și 75 controale in domeniul securitații și sanatații in munca (SSM), fiind constatate 214 deficiențe pentru inlaturarea carora s-au dispus…

- Inspectorii de munca au desfasurat, in perioada 14 - 26 iunie, actiuni de control in urma carora au aplicat amenzi in valoare totala de 9,84 milioane de lei, din care 9,69 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare de aproximativ 4,86 milioane de lei, in cadrul unor actiuni de control derulate pe parcursul a doua saptamani, se arata intr-un comunicat al Inspectiei Muncii, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, controalele derulate in perioada 31…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a sanctionat cu amenzi in valoare totala de aproape 1,5 milioane lei mai multi operatori economici, ca urmare a incalcarii prevederilor legale privind siguranta jucariilor. Potrivit unui comunicat al Autoritatii remis vineri…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 26 aprilie - 15 mai, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 6,24 milioane de lei, din care peste 6,1 milioane de lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca.…

- Numarul total de accidente de munca a scazut anul trecut cu aproximativ 25% comparativ cu 2019, evolutia fiind determinata, in primul rand, de modificarile aduse de pandemia COVID-19, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat la Inspectia Muncii, cu ocazia Zilei internationale a securitatii…