- Sistemul de rachete S-300 pe care Slovacia l-a donat Ucrainei este in continuare operational, astfel ca informatiile Rusiei privind distrugerea lui sunt o alta minciuna a presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului Apararii slovac, Martina Koval Kakascikova, pentru…

- Slovacia a furnizat Ucrainei sistemul sau de aparare aeriana S-300 pentru a o ajuta sa se apere impotriva agresiunii Rusiei, a confirmat astazi premierul slovac, Eduard Heger, transmite The Guardian, care citeaza AFP.

- Unitati ruse au lansat peste 1.800 de lovituri aeriene asupra Ucrainei de cand a inceput invazia Rusiei in urma cu exact o luna, a anuntat joi Ministerul Apararii de la Kiev, relateaza Agerpres.In plus, sute de rachete au fost lansate asupra unor tinte ucrainene de la sol si de pe apa, inclusiv 175…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, a declarat, duminica, ca orice tara care isi pune la dispozitia Ucrainei aerodromurile pentru atacuri asupra Rusiei poate fi considerata ca a intrat in conflict, relateaza Reuters. „Folosirea retelelor de aerodromuri ale acestor tari…

- Fostul președinte Traian Basescu crede ca obiectivul lui Vladimir Putin este ocuparea Ucrainei pana la gurile Dunarii, iar UE ar trebui sa fie cinstita cand vorbește despre sancțiuni impotriva Rusiei.

- Forțele nucleare strategice ale Rusiei au organizat sambata exerciții supravegheate de președintele Vladimir Putin. Washingtonul a acuzat trupele ruse adunate in apropierea graniței cu Ucraina ca avanseaza și ca sunt „pregatite sa loveasca”. Rusia a testat cu succes rachete hipersonice și de croaziera…

- O sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror afirma ca invazia Rusiei in Ucraina va incepe miercuri dimineața, in ciuda faptului ca Vladimir Putin a retras unele dintre forțele țarii sale.

- Decizia privind trimiterea suplimentara a cate 1.000 de militari NATO in Romania și in celelalte doua state membre de pe flancul estic ale alianței – Ungaria și Bulgaria – este una mai veche și care nu este legata in mod direct de o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia, a declarat, miercuri…