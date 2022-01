Stiri pe aceeasi tema

- „Masurile de consolidare a încrederii” și „masurile de dezarmare” sunt posibile în criza din jurul Ucrainei cu Rusia, a declarat marți premierul norvegian Jonas Gahr Store pentru ONU, fara alte detalii, potrivit AFP.„Putem lua masuri de consolidare a încrederii,…

- Ucraina se pregatește pentru un posibil atac rus! Situația tensionata din aceste zile de la granița dintre Ucraina și Rusia a pus pe jar politicienii lumii. Pe de-o parte Vladimir Putin cere retragerea trupelor NATO din zona. De cealalta parte, Joe Biden și oficialii NATO amenința cu sancțiuni drastice,…

- SUA au avertizat joi seara ca sunt "pregatite de orice scenariu" in privinta Rusiei, de la continuarea dialogului la represalii "severe", la finalul a trei runde de discutii diplomatice care nu au permis dezamorsarea unui nou posibil conflict in Ucraina, comenteaza vineri France Presse. Dupa o intalnire…

- Detensionarea situatiei legate de Ucraina ar fi posibila, dar NATO trebuie sa inteleaga ca riscurile implicate de acceptarea unor noi state membre depasesc posibilele avantaje, a declarat miercuri viceministrul de externe rus Aleksandr Grusko, dupa reuniunea Consiliului NATO-Rusia de la Bruxelles.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca problematica de securitate va fi prioritara in aceasta perioada, astfel ca Romania dorește creșterea prezenței militarilor americani in țara noastra. Șeful statului a facut aceste declarații la reuniunea anuala cu ambasadorii acreditați la București,…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si Rusia si-au reluat miercuri la Bruxelles dialogul in cadrul Consiliului NATO-Rusia, dupa ce nicio reuniune oficiala nu a mai avut loc dupa o pauza de peste doi ani, pentru a discuta in principal despre concentrarea de forte militare rusesti in apropierea…

- Delegatii la nivel inalt din SUA si Rusia vor participa luni la Geneva la un dialog strategic la care vor incerca sa reduca actualele tensiuni in privinta chestiunii ucrainene, efort care va continua in format multilateral pe parcursul intregii saptamani viitoare, la Bruxelles si Viena, noteaza EFE,…

- Serviciul Federal de Securitate, FSB, a informat joi, 2 noiembrie, ca a arestat trei spioni ucraineni, dintre care unul pregatea un „atac” cu explozibili, in plina criza a tensiunilor dintre Rusia și Ucraina. FSB nu a precizat in ce regiuni sau la ce data au fost arestați acești suspecți spioni ucraineni.…