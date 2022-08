Stiri pe aceeasi tema

- Romania, lovita puternic de seceta: Apa potabila restricționata in 779 de localitați din 26 de județe. Care este situația din Alba Romania este puternic lovita de seceta iar 779 de localitați primesc apa restricționat la nivel național, potrivit Apele Romane. Cele mai afectate județe sunt: Botoșani,…

- In ziua de 02 August 2022, la ora 06:59:59 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 143km., anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- Cod portocaliu de ploi abundente pentru 11 judete din tara Foto: Arhiva. 11 județe din estul Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei și al Dobrogei se afla sub cod portocaliu de ploi abundente pâna mâine dimineața la ora 3:00, potrivit unei avertizari meteo. Vor cadea averse…

- Peste 7.600 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, anunta marti Ministerul Sanatatii. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 7.658 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 4.370 mai multe fata de ziua anterioara. 1.551 dintre cazurile noi din…

- In ziua de 28 Iunie 2022, la ora 01:27:22 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 115km.Potrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 80km NE de Ploiesti, 113km S de Bacau,…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 30 mai 5 iunie, 50,6 din cazurile de COVID au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Brasov si Iasi.Conform raportului saptamanal de supraveghere, 41 din cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati.Dintre cei vaccinati…

- Intr-o intervenție televizata la Digi 24, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a incercat duminica sa minimalizeze amploarea taierilor ilegale de paduri, calificand ca fiind ”aberante” concluziile rapoartelor unor ong-uri de mediu . Cu toate ca, in special in urma presiunii civice,…

- Act normativ pentru combaterea speculei RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Guvernul a dezbatut în prima lectura un act normativ pentru combaterea speculei. De aplicarea noilor prevederi se vor ocupa Protecția Consumatorilor si Consiliul Concurentei. Reporter:…