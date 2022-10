Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul informatic de monitorizare electronica a devenit functional, incepand de sambata, 1 octombrie, in Capitala si in judetele Iasi, Mures si Vrancea, unitati administrativ-teritoriale in care persoanele fata de care se emit ordine de protectie dispuse de politist sau de instanta de judecatoreasca…

- Arșinel era printre cei mai bine platiți actori din Romania, conform ultimei declarații de avere.Averea lui va fi imparțita de cei doi fii ai acestuia, Bogdan Arșinel și Cristian Arșinel.El deținea doua terenuri la Sinaia și Crevedia. In plus, actorul mai avea in proprietate un apartament in București,…

- Pasajul Unirii din București s-a redeschis de doar cateva zile, dar in aceasta dimineața este inchis din cauza unui accident. Din primele informații, un TIR a lovit un tablier din partea de sus a pasajului, asta pentru ca acesta se afla prea jos, la inalțimea de 3,5 metri, in timp ce TIR-ul are 4 metri…

Un barbat a distrus șase aparate de tip „slot machine" intr-o sala de jocuri de noroc și pariuri din Capitala. Polițiștii au inceput o ancheta penala.

- Celebrul violonist DAVID GARRETT celebreaza viața in cadrul noului sau turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionanta de concerte susținute pe toate continentele. In primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din Romania posibilitatea de se bucura de aceasta experiența concertistica…

- Un barbat din Capitala a alertat autoritațile, apeland numarul unic de urgența 112, facand o marturisire la care nimeni nu s-ar fi așteptat. I s-a furat cocaina in valoare de 30.000 de euro. Pachetul a fost trimis din Olanda in Romania, insa nu a mai ajuns cu bine la ”destinație”. In aceest caz, patru…

- Alt caz de variola maimuței, in Romania. Inca un barbat a fost diagnosticat cu variola maimuței, anunța, joi, Ministerul Sanatații. Este vorba de un pacient din Capitala. Potrivit MS, un nou caz de variola maimuței a fost diagnosticat la un barbat de 40 de ani din București. Starea lui de sanatate este…

- Oamenii se pot bucura de cel mai curat aer de respirat din Romania, la doar o ora de mers cu mașina din Capitala. Aceasta destinație turistica se afla la 100 de kilometri de municipiul București, este considerata o adevarata nestemata a țarii noastre, care atrage anual mii de turiști. Stațiunea din…