Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana mondiala si olimpica la atletism Gabriela Szabo a anuntat, miercuri, pe contul personal de Instagram, ca Tribunalul Bucuresti a anulat detasarea emisa de primarul Capitalei, Nicusor Dan, si a decis reincadrarea sa in functia de director general al Clubului Sportiv Municipal Bucuresti.…

- Modelul italian Antonella Fiordelisi (24 de ani) a susținut ca fostul fotbalist Francesco Totti (46) a contactat-o pe Instagram. Un prieten apropiat al lui Totti a infirmat spusele acesteia. „Francesco Totti mi-a dat mesaj”, este afirmația „scapata” de modelul Antonella Fiordelisi in direct la show-ul…

- Un sofer din Bucuresti l-a batut pe un alt barbat care se deplasa pe trotineta. Din imaginile video se vede ca soferul era trecerea de pietoni, iar trotineta era cazuta in fata masinii. Barbatul a iesit din masina si a inceput sa-l loveasca cu pumnii pe cel care se deplasa pe trotineta. "La data de…

- Un barbat a fost retinut si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, dupa ce bratara care ii fusese aplicata pentru violenta impotriva fiului sau i-a avertizat de politisti ca acesta nu a respectat masurile dispuse prin Ordinul de Protectie Provizoriu. "Ieri, politisti din cadrul…

- Judecatoria Sectorului 5 a admis joi propunerea procurorilor si a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui tanar din Capitala cercetat pentru violenta domestica, dupa ce acesta si-a taiat bratara electronica de la picior cu care era monitorizat de politisti si a fugit de acasa. Potrivit…

- Un barbat care a fost agresiv cu iubita sa este primul roman caruia i se va monta un dispozitiv de supraveghere electronica, transmite Poliția Capitalei.Direcția Generala de Poliție a Municiaiului București – secția 17 a fost sesizata, duminica 2 octombrie, prin apel la 112, ca o femeie a fost agresata…

- Doi soți s-au sinucis in București. Este vorba de doua persoane de 89 de ani care s-au aruncat, vineri, de la etajul 7 al blocului in care locuiau, situat in Sectorul 2. Potrivit primelor informații, cele doua persoane gasite decedate de forțele de ordine stateau la etajul doi și au sarit de la fereastra…