Stiri pe aceeasi tema

- Bebeluș de cinci luni MORT dupa ce un sinucigaș s-a aruncat de la etajul 17 și a cazut peste el ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Caz șocant! Un bebeluș a murit zdrobit de un barbat care a decis sa-și puna capat zilelelor.…

- Coronavirus in Maramureș, 31 ianuarie! Val de decese cauzate de COVID-19. Noi cazuri de infectari in ultimele 24 de ore ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele…

- Accident grav in Baia Mare. Doua persoane ranite in urma impactului. Șoferul vinovat a fugit de la locul accidentului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Ieri, 30 ianuarie, in jurul orelor 21.30, polițiștii din Baia Mare au intervenit…

- MARAMURES. Armata a inceput recrutarile! Vezi unde are loc procesul de recrutare ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Au inceput inscrierile la Centrul Militar Județean Maramureș pentru invațamantul liceal, postliceal și universitar…

- Alerta in Europa! O alta țara iși inchide granița. Nu au voie sa iasa din țara 15 zile ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii in Europa, motiv pentru care unele țari au decis sa-și…

- Unul dintre cele mai mari mistere legate de Soare, elucidat dupa mai bine de 50 de ani ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Astronomii au gasit explicația pentru unul dintre cele mai mari mistere legate de Soare. Oferta de nerefuzat…

- Povestea de dragoste la Borșa, transformata in ring de box! Vezi ce a pațit soțul la finalul primei reprize! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferte de nerefuzat Vacante 2021 In dimineața de 25 ianuarie 2021, in…

- Dezvaluire de ultima ora : Vezi cat dureaza imunitatea dupa vaccinul anti-Covid ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Vaccinul de la Moderna poate oferi doi ani de imunitate la COVID, susține directorul companiei. Romania va primi…