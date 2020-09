Stiri pe aceeasi tema

- Se reia activitatea restaurantelor și cafenelelor aflate in interior, insa doar daca cu respectate normele de protecție stabilite de specialiști, și daca la nivelul județului incidența cumulata a cazurilor de coronavirus in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori. In județul…

- Restaurantele, teatrele, cinematografele, dar și salile de jocuri vor funcționa și la interior de la 1 septembrie, dar numai in locurile unde riscul de imbolnavire este mai mic și cu respectarea distanțarii.

- Dupa aproximativ jumatate de an in care care activitatea a fost suspendata sau desfașurata la cote minime, cu restricțiile majore impuse pe fondul pandemiei, resturantele și teatrele se vor redeschide la 1 septembrie. Și cinematografele, inchise la jumatatea lunii martie, iși vor relua activitatea,…

- Dupa lungi așteptari, iata ca anunțul a fost facut. Toate resturantele vor fi deschise de la 1 septembrie, insa atat angajații, cat și clienții trebuie sa respecte mai multe condiții!

- Ludovic Orban a anunțat ca, cel mai probabil, in cursul acestei saptamani se va decide redeschiderea restaurantelor, teatrelor și cinematografelor. Totul, cu respectarea anumitor condiții: locuri libere, distanțare sociala și purtarea maștilor.”Dezbatem in cursul acestei saptamani. In cursul…

- COVID, 05.08: Brașovul, in „Top 3” cazuri noi de COVID-19. Județul nostru a ajuns la 3.413 persoane infectate Grupul de Comunicare strategica a raportat miercuri, 5 august 2020, 91 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in județul Brașov, astfel ca s-a ajuns la un bilanț de 3.413…

- Numarul mare de infectari cu noul coronavirus inregistrate in judetul Brasov l-au determinat pe prefectul judetului, Catalin Vasii, sa faca un apel la populatie sa respecte regulile minimale de protectie. „Dragi brasoveni! Va rog sa constientizati riscul la care va expuneti si ii expuneti…

- Anunțul a fost facut de viceprim-ministrul Raluca Turcan, iar potrivit acesteia, au fost demarate in toata tara marile proiecte de apa si canalizare, sustinand ca existau proiecte „uitate undeva intr-o comisie infiintata pentru acolitii lui Dragnea si ai PSD-ului”. „Am dat drumul la marile proiecte…