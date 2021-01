Stiri pe aceeasi tema

- CS Gheorgheni HC a invins-o pe Opten Vasas HC cu scorul de 3-0 (0-0, 2-0, 1-0), sambata, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Harghitenii s-au impus prin golurile marcate de Shawn Ouellette St Amant, Joseph David Basaraba si Marek Troncinsky. Clasament: 1. FTC-Telekom 46 puncte…

- Vineri, 8 ianuarie, au avut loc doua jocuri in Erste Liga de hochei pe gheața: UTE Budapest – Corona Brașov Wolves 2-2 și 3-2 dupa prelungiri (FOTO, cu brașovenii in galben-albastru) și Fehervari Titanok – Sport Club Csikszereda 1-5. Sambata, 9 ianuarie, este programata o singura partida: Opten Vasas…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Corona Brașov disputa, vineri seara, in Ungaria, noi jocuri in Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii intalnesc formația Fehervari Titanok, iar brașovenii ii au ca adversari pe cei de la UTE Budapesta. In partidele susținute, joi, Sport Club s-a impus in fața lui Fehervari,…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni se vor intalni de 4 ori in decurs de doar 7 zile in Erste Liga la hochei pe gheața. Primele doua confruntari vor avea loc in 29 și 30 decembrie, la Miercurea Ciuc, iar celelalte doua sunt programate in 3 și 4 ianuarie, la Gheorgheni. Cea de-a […] Articolul…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Corona Brașov vor disputa, duminica, la Galați, de la ora 18.30, finala Cupei Romaniei la hochei pe gheața. Formația ciucana a caștigat grupa B a competiției, inregistrand trei victorii (6-2 cu Steaua București, 10-1 cu Sapienția și 3-2 cu CSM Galați), iar Corona Brașov…

- CS Gheorgheni Hokey Club a invins-o pe Opten Vasas HC Budapesta cu 3-0 (0-0, 2-0, 1-0), sambata, pe propriul patinoar, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Tero Koskiranta, Zsolt Kozma si Arnold Sillo au marcat golurile harghitenilor. In clasament, pe primul loc se afla MAC HKB Ujbuda, 26…

- A fost stabilit programul Erste Liga și pentru restul sezonului. Insa desfașurarea meciurilor va ține cont și de situația epidemiologica a fiecarei echipe din respectivul moment. De altfel, meciurile pe care „lupii” ar fi trebuit sa le dispute pe datele de 10 și 11 noiembrie impotriva echipei Sport…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni disputa, marți, in Ungaria, noi jocuri in Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii au ca adversara formația din Dunaujvaros, iar gruparea din Gheorgheni intalnește pe UTE Budapesta. Inaintea acestor jocuri, in clasament conduce Corona Brașov, cu 12…