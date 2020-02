Braşovul se alătură campaniei „Fii la tine în ţară la fel ca afară” Brașovenii sunt incurajați sa „fie in țara la fel ca afara” și sa predea deșeurile de echipamente electrice și electronice in mod responsabil. Campania naționala de informare „Fii la tine-n țara la fel ca afara”, care a fost initiata in ianuarie, ajunge la Brașov. Primaria Brasov s-a alaturat campaniei naționale de informare „Fii la tine-n țara la fel ca afara” organizata de ECOTIC in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, care are scopul de a contribui la constientizarea publicului in privinta comportamentului corect fata de un tip de deseuri: DEEE – deseuri de echipamente electrice… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

