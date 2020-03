Brașovul pustiu - Cum arată străzile din centrul orașului - Localurile sunt închise, Piața Sfatului era aproape goală Pe o vreme superba, la 17 grade, Brașovul era plin de turiști și de localnici chiar și în timpul saptamânii. Situația de acum este însa cu totul speciala, iar Brașovul este aproape pustiu la câteva zile dupa declararea starii de urgența. Joi erau doar câțiva oameni pe strada pietonala Republicii, câțiva muncitori lucrau lânga Piața Sfatului și singurul grup mai mare era format din curierii care așteptau aa ridice comenzile online de la un fast-food foarte cunoscut. O cofetarie a pus chiar și doliu, ca la mort. Pe geamurile restaurantelor erau afișe cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

