Brașovul, pe locul întâi pe țară la violența în școli Statistici ingrijoratoare! Județul Brașov se afla pe primul loc, la nivel național, la numarul actelor de violența in școli. Dintr-un total de aproape 10.000 de acte de violența, intregistrate in anul școlar 2021 – 2022 in unitațile de invațamant din intreaga țara, peste 1.500 sunt raportate in județul Brașov. Raportul nu reflecta, insa, realitatea, este […] Articolul Brașovul, pe locul intai pe... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

- Județul Brașov a raportat aproape 16% dintre actele de violența in școli din Romania. Inspectorii școlari spun ca Brașovul raporteaza și germenii actelor de violența, de aceea este lider detașat.

