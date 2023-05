Brașovul mai mult exportă decât importă Brașovul este unul dintre puținele județe ale Romaniei cu balanța excedentara luna de luna in ceea ce privește exporturile și importurile. Pe intreg parcursul anului trecut, județul Brașov a exportat mai mult decat a importat, iar diferența a crescut in primele doua luni ale acestui an. Fața de anul trecut, exporturile au crescut cu 17 […] Articolul Brașovul mai mult exporta decat importa apare... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Județeana de Statistica Brașov a prezentat situația primelor 11 luni din anul 2022 in ce privește exporturile și importurile județului nostru. Brașovul vinde in afara țarii mai mult decat importa și tendința este ca diferența intre valoarea exporturilor și cea a importurilor sa creasca. In…

- Corona Brașov și Hochei Club Gheorgheni vor fi adversare, marți seara, de la ora 18.30, in cel de-al șaselea meci din semifinalele Erste Liga la hochei pe gheața. Inaintea acestui joc, harghitenii conduc cu 3-2 la general și mai au nevoie de o victorie pentru a se califica in finala. In cealalta confruntare…

- Corona Brașov primește, joi și vineri, 10 martie, de la orele 18.30, vizita echipei Hochei Club Gheorgheni, in partidele cu numerele III și IV din semifinalele Erste Liga. Dupa primele jocuri, scorul la general este egal, 1-1. Harghitenii s-au impus in primul meci cu scorul de 2-1, dupa prelungiri,…

- Corona Brașov a fost invinsa, sambata, și in cel de-al doilea meci disputat pe teren propriu, cu CSM Galați, din Campionatul Național de hochei pe gheața. Galațenii s-au impus cu 6-3, dupa ce vineri, in primul joc, caștigasera cu 9-4. Corona Brașov se menține in fruntea clasamentului, cu 58 puncte,…

- CSA Steaua București și Corona Brașov se intalnesc, marți, de la ora 18.30, intr-un nou meci din Campionatul Național de hochei pe gheața. Luni seara, in primul joc, disputat tot la București, brașovenii s-au impus cu scorul de 5-3 și conduc in clasament cu 55 puncte, fiind urmați de Steaua cu 52 puncte.…

- Statistici ingrijoratoare! Județul Brașov se afla pe primul loc, la nivel național, la numarul actelor de violența in școli. Dintr-un total de aproape 10.000 de acte de violența, intregistrate in anul școlar 2021 – 2022 in unitațile de invațamant din intreaga țara, peste 1.500 sunt raportate in județul…

- Corona Brașov a urcat pe locul I in Campionatul Național de hochei pe gheața, dupa ce a invins, sambata, pe teren propriu, cu 14-0, pe Sportul Studențesc. In prima partida dintre cele doua formații, disputata vineri, echipa de sub Tampa se impusese cu 14-2. Intr-o alta dubla, CSM Galați a dispus de…