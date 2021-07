Brașovul, locul 3 național în privința mămicilor minore Dintre cele 199.720 de nașteri inregistrate in Romania in 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani. Unul din zece nou-nascuți provine dintr-o mama adolescenta, un fenomen exacerbat in pandemie și cu consecințe psiho-sociale pe termen lung. Județul Brașov se afla pe locul trei in ceea ce privește numarul mamelor adolescente. Accesul limitat la servicii medicale a dus, in comunitațile vulnerabile, la auto-medicație in timpul sarcinii și la riscul crescut de prematuritate și complicații la naștere. In ceea ce privește repartizarea pe județe, datele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 199.720 de nașteri inregistrate in Romania in 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani și 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani. Unul din zece nou-nascuți provine dintr-o mama adolescenta, un fenomen exacerbat in pandemie și cu consecințe psiho-sociale pe termen lung. Județul…

- Meteorologii au emis sambata dimineața o avertizare cod galben de canicula, in vigoare de sambata, de ora 12.00 pana duminica seara, la ora 23.00. In total 25 judete se afla, sambata și duminica, sub avertizare cod galben de caldura, disconfort termic accentuat și canicula. Este vorba despre Suceava,…

- Au fost 120 de medii de 10 la Evaluarea Naționala 2021, fața de 892 de medii maxime la Evaluarea Naționala 2020, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației. Cele mai multe sunt in județul Cluj, unde 15 elevi au obținut media maxima, Bucureștiul este pe poziția a doua, iar pe a treia este…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari de ploi abundente pentru judetul. Avertizarile sunt impartite pe doua intervale de valabilitate. Primul dintre acestea este sambata, 19 iunie, pana la ora 23:00, zona de munte a judetului Neamt fiind avertizata cu cod portocaliu, iar cea…

- In intervalul menționat, in jumatatea de est a tarii va ploua insemnat cantitativ si vor fi pe alocuri si manifestari de instabilitate atmosferica.In vestul Transilvaniei si al Munteniei, in cea mai mare parte a Olteniei si local in Banat si zona de munte a Crisanei, dupa-amiaza si seara, vor fi perioade…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru zona Dobrogei. Avertismentul este valabil pana seara. O alta alerta de Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar…

- Autoritațile au confirmat joi 1.632 de cazuri de infectare cu coronavirus dupa efectuarea a 38.477 de teste. Au murit 94 de persoane infectate, in vreme ce la ATI sunt internați 1.100 pacienți, numar in scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat joi 1.632 de cazuri de infectare…

- Pana astazi, 3 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 997.749 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 682 de cazuri noi de…