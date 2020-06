In cazul in care exista un numar mare de persoane infectate cu COVID-19, instituirea starii de alerta este necesara pentru a putea fi detașat personal medical, a declarat Nelu Tataru. „Uneori, daca este nevoie, pe baza acestor masuri in stare de alerta putem carantina un sat, putem carantina o localitate. Fara (stare de alerta – n.r.), nu. Nu avem cadrul legal si nu avem parghiile pentru a putea rezolva aceste lucruri. La fel, daca am vrea sa detasam personal medical dintr-o unitate medicala in alta, avem inca focare active in spitale, nu putem. Daca in starea de urgenta puteam rezolva acest lucru…