Stiri pe aceeasi tema

- Inotatoarea Coronei Alexandra Maticiuc a castigat joi, medalia de aur la tineret si medalia de bronz la seniori, in aceeasi proba de 50 metri bras, precum si medalia de argint in proba de 200 metri tineret, de la Campionatul National de la Bucuresti. In prima zi a competitiei, Alexandra Maticiuc a mai…

- Epidemia de COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent de aproape doua saptamani, iar o parte dintre cei infectați ajung in stare grava, la secțiile de Terapie Intensiva. In toata țara sunt disponibile 1050 de paturi dotate cu aparatura necesara pentru ingrijirea acestor pacienți, iar miercuri,…

- Week-endul treacut, stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București a gazduit Campionatul Național in Aer Liber Masters, unde sportivul brașovean Marius Olteanu, legitimat la CSM Brașov, a obținut un rezultat remarcabil clasandu-se pe locul al II-lea, devenind vicecampion național la proba de 800 m!…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs marti dimineata, la ora locala 7:35:11, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 129 de kilometri…

- Penitenciarul Codlea intenționeaza sa incheie un contract de prestari servicii medicale cu un medic (medicina generala/medicina de familie). Drept urmare, in vederea identificarii unui medic doritor a incheia un astfel de contract, facem urmatoarele mențiuni: – Contractul se va incheia pe o perioada…

- Liberalii și modul in care vorbesc unii dintre reprezentanții acestei formațiuni politice sunt aspru criticați de un senior al politicii romanești. Ajuns la venerabila etate de 97 de ani, academicianul Constantin Balaceanu-Stolnici nu vrut sa taca dupa ce Nicusor Dan a numit-o pe Gabriela Firea „panarama”,…

- Prima tranșa din cele 3 milioane de dozele de vaccin antigripal, contractate de Ministerul Sanatații, a fost deja distribuita catre Directiile de Sanatate Publica din tara, a anunțat joi, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. Ministrul Tataru a precizat ca profesorii au fost incluși in grupele de risc ce…

- Cu toții cunoaștem dezastrul din sistemul de medical din Romania. Iata ca acum, a fost sesizat și de ministrul Sanatații. Sistemul medical care ar trebui sa ne trateze, este el insusi bolnav, dupa cum spune Nelu Tataru. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a declarat, marti, ca sistemul medical sufera de…