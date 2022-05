Digitalizarea in activitatea administrativa si spitaliceasca, turismul si eficientizarea energetica sunt domenii in care Brasovul ar putea colabora cu Danemarca, se arata intr-un comunicat remis, luni, AGERPRES, de Consiliul Judetean Brasov, in urma vizitei pe care ambasadorul acestei tari a efectuat-o in orasul de sub Tampa.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.