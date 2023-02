Stiri pe aceeasi tema

- Ozzy Osbourne, 74 de ani, și-a anulat turneul european pe care avea sa il susțina in perioada urmatoare din motive de sanatate. Intr-un comunicat oficial, artistul a recunoscut ca nu e capabil din punct de vedere fizic sa sustina concertele și ca renunța de tot la turnee, avand in vedere starea lui,…

- „Este probabil unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit sa-l impartasesc cu fanii. Asa cum stiti cu totii, acum patru ani am suferit un grav accident in care mi-am afectat coloana vertebrala. Singurul meu scop in acest timp a fost sa ma intorc pe scena. Vocea mea este in regula. Cu toate…

- Cei care vor sa se relaxeze in grup pe patinoarul cu gheața naturala de la Colibița au parte de reduceri la final de ianuarie. Astfel, la trei intrari platite, a patra este gratuita. Singurul patinoar cu gheața naturala de la Colibița, de la Panoramic, inca rezista, in ciuda temperaturilor ridicate.…

- Brașovul a fost inclus de revista americana Conde Nast Traveller intr-un top al celor mai frumoase și accesibile orașe din Europa de vizitat anul acesta, alaturi de capitale europene precum Lisabona, Atena sau Riga.

- Inspectorii ANPC și poliția au inchis patinoarul din Parcul IOR din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce au gasit mai multe nereguli legate de patinele pe care le inchiriau oamenii. Conform unui comunicat de presa al ANPC, patinele erau uzate iar la standurile unde se comercializau produse alimentare au…

- Targul de Craciun de la Craiova inca poate sa fie vizitat. Acesta s-a deschis din 11 noiembrie, data la care s-au aprins și cele peste un milion de beculețe care au impodobit cateva zone din centrul orașului. Iluminatul festiv si targul vor fi inchise pe 8 ianuarie, dupa ce trec toate sarbatorile de…

- Huawei a organizat la Atena cea de-a doua ediție a European Talent Summit, pentru a celebra rezultatele programelor derulate de companie pe parcursul anului in direcția identificarii și susținerii tinerelor talente. Tema din acest an a fost „Crearea impreuna a unui viitor durabil pentru tinerele talente…

- Soferii au inceput sa monteze cauciucurile de iarna, insa exista cateva aspecte pe care trebuie sa le ia in considerare. Registrul Auto Roman are pe site-ul institutie, o informare prin care arata ce criterii trebuie sa indeplineasca anvelopele. „Textul Ordonantei Guvernului nr.5/2011, prin care se…