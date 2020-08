Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ 2783 pacienți declarați vindecați■ 367 pacienți internați in spitale■ 406 persoane cu test pozitiv aflate la domicilii, care au consimțit sa se izoleze■ 511 persoane aflate in carantina la domiciliu■ 0 persoane aflate in carantina instituționalizata■ 130 persoane decedate ► Amintim ca este in vigoare Hotararea nr.18/29.07.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov, prin care se instituie obligativitatea…