- Dupa ce primarul Brașovului, Allen Coliban, a declarat zilele trecute ca bugetul alocat gruparii de hochei Corona Wolves este mult prea mare și ca acesta va fi serios diminuat, suporterii singurei triple campioane a Brașovului la sporturile de echipa, de dupa Revoluție, au trimis o scrisoare deschisa…

- Studiu Reveal Marketing Research 88% dintre romani declara ca știau ca piața de energie electrica s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021. 64% dintre respondenți spun ca intenționeaza sa pastreze același furnizor de energie electrica. O treime dintre romani (33%) a aflat despre liberalizarea pieței de…

- Anunțul a fost facut de primarul Brașovului, Allen Coliban, chiar in ședința de Consiliu Local de astazi. Inițial, cea mai valoroasa schioare a Romaniei, Ania Caill, legitimata la Corona Brașov, nu fusese inclusa de Federația Romana de Schi Biatlon pe lista sportivelor care urmeaza sa ia parte la competiția…

- Primarul Allen Coliban a lansat in spațiul public ideea de a reintroduce tramvaiul in municipiul Brașov. Acest obiectiv nu a existat in campania electorala, dar cu toții știm ca transportul electric este ecologic și astfel se reduce poluarea. Brașovenii știu ce a insemnat tramvaiul pentru comunitate.…

- Chiar daca vorbim despre o zi lucratoare, mulți turiști se pare ca și-au luat liber de la munca de Boboteaza și Sf. Ion și se bucura de zapada din Poiana Brașov. Mii de persoane au luat cu asalt partiile din Poiana Brașov, asta pentru ca, din cauza condițiilor meteo, astazi nu s-a schiat pe partiile…

- Un cititor ne-a trimis fotografia alaturata și un comentariu, pe care il redam integral. „Eu cred ca ati face foarte bine daca ati da in presa situatia de la telecabina mare din Poiana Brasov, unde oamenii efectiv stau ca sardelele la coada, iar angajatilor nu prea le pasa ca astfel virusul se poate…

- Consilierul local PNL Radu Paul a solicitat conducerii Primariei Brașov sa analizeze in regim de urgența și sa acorde sprijin echipei de volei CSU Brașov, care a ajuns pe prima scena sportiva a țarii. „Brasovul are 3 echipe care ne reprezinta la nivel national in primele ligi: hochei, baschet si volei.…

- Oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce se intampla in Brașov, in special in zona centrala, cu parcarile publice. Brașovenii din zonele respective sunt indemnați sa nu plateasca abonamente de parcare pentru locuri care, de fapt, nu sunt ale lor, pentru ca oricine poate veni sa ocupe locul pe care si-l doresc.…