Brașovenii pot dona alimente pentru susținerea comunităților vulnerabile din județ Banca pentru Alimente anunța ca va colecta, de Paște, alimente neperisabile pentru persoane aflate in nevoie din județul Brașov. Lidl Romania continua sa sprijine persoanele vulnerabile din toata țara și organizeaza in 182 de magazine o noua colecta de alimente, in parteneriat cu Federația Bancilor pentru Alimente din Romania. Astfel, in perioada 11 aprilie – 1 mai, clienții sunt invitați sa doneze produse alimentare neperisabile in cutiile special amenajate la ieșirile din magazin. Alimentele donate vor fi distribuite prin intermediul Bancilor Regionale pentru Alimente din București, Cluj-Napoca,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a semnat astazi un contract pentru achiziția a 20 rame electrice de lung parcurs și mentenanța acestora pe o perioada de 15 ani, valoarea contractului de baza fiind de aproximativ 263 milioane de euro, fara TVA. Potrivit celor de la Ministerul Transporturilor,…

- Incepand de ieri, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania, a lansat ediția de primavara a programului „Rabla la ochelarii de vedere”. Anul acesta, valoarea totala a voucherelor pentru inlocuirea unei perechi de ochelari vechi cu unii noi a fost dublata de la 500 lei la 1.000 lei. Cum beneficiezi…

- In țara noastra, 11 spitale militare din rețeaua Ministerului Apararii Naționale sunt pregatite pentru asigurarea asistenței și tratamentul medical al raniților din Ucraina. Cele 11 spitale militare sunt in București, Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Timișoara, Iași, Craiova, Sibiu, Focșani, Galați și…

- Cele 11 spitale militare din Romania sunt pregatite pentru a primi raniți din Ucraina, anunța Ministerul Apararii Național(MApN). „Din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul Apararii Naționale a pregatit toate cele 11 spitale militare din subordinea Direcției Medicale pentru asigurarea asistenței…

- Spitalul Militar de Urgența „Regina Maria” Brașov este pregatit pentru a primi raniți din Ucraina. Cele 11 spitale militare din Romania sunt pregatite pentru a primi raniți din Ucraina, anunța Ministerul Apararii Național(MApN). „Din dispoziția prim-ministrului Romaniei, Ministerul Apararii Naționale…

- Bolt Food a premiat restaurantele partenere din București și Cluj-Napoca, in cadrul Bolt Food Restaurant Awards 2021. Premiile se acorda restaurantelor mai ales pentru meritele gastronomice. Campania este lansata in țarile și orașele in care Bolt Food este prezent cu serviciile sale de cel puțin un…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA a lansat una dintre cele mai mari licitații din ultimii ani, fiind vorba de lucrari de întreținere care ar trebui sa acopere maxim 1.461 km din rețeaua feroviara. Rețeaua are mare nevoie de modernizare, vitezele medii ale trenurilor de pasageri…

- Incepand de astazi, Foodpanda s-a mutat pe Glovo in Romania, iar utilizatorii pot comanda in continuare produsele lor preferate. In luna decembrie a anului trecut, Glovo a primit aprobare din partea Consiliului Concurenței pentru achiziționarea Foodpanda in Romania. Incepand cu data de 1 februarie…