Stiri pe aceeasi tema

- V. S. De duminica și pana luni, 76 de prahoveni au fost confirmați cu cu SARS-CoV-2, majoritatea cu varste cuprinse intre 30 și 59 de ani. Printre acestea se afla și persoanele depistate pozitiv de Direcția de Sanatate Publica Prahova la centre medico-sociale din Nedelea și Tatarai, ambele in subordinea…

- Vineri, 11 septembrie 2020, este ultima zi in care se primesc solicitarile pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. Primaria Comunei Bistra a demarat acțiunea de primire a solicitarilor in 31 august. Tichetele sociale se elibereaza in conformitate cu O.U.G.…

- In primele doua saptamani, de cand municipalitatea a decis sa acorde maști de protecție impotriva raspandirii coronavirusului, pentru a ajuta persoanele vulnerabile, la Direcția de Asistența Sociala Brașov s-au prezentat 1.005 persoane care au intrat in posesia maștilor, fiind distribuite 30.150 de…

- In primele doua saptamani, de cand municipalitatea a decis sa acorde maști de protecție impotriva raspandirii coronavirusului, pentru a ajuta persoanele vulnerabile, la Direcția de Asistența Sociala Brașov s-au prezentat 1.005 persoane care au intrat in posesia maștilor, fiind distribuite 30.150 de…

- Direcția de Asistența Sociala Comunitara Lugoj demareaza, incepand cu data de 24 august 2020, acțiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational. Tichetele se acorda in conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele masuri…

- Incepand dejoi, 20 august pana vineri, 4septembrie, Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Sibiu primește cereri pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijinul elevilor proveniți din familii cu o situație materiala dificila. Tichetele sunt in cuantum de 500 de lei/copil/an școlar,…

- La inceputul lunii iunie, polițiștii locali din Brașov l-au gasit pe Costica, un botoșainean, langa bazinul de apa de pe Dealul Melcilor. Barbatul a trait intr-un cort timp de cinci ani, iar oamenii legii l-au ajutat sa aiba un acoperiș deasupra capului. Vi-l mai amintiți pe botoșeneanul, adoptat de…